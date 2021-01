Su quale canale andranno in onda i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021? Questa una delle domande che gli appassionati di calcio si stanno ponendo nelle ultime ore, dopo i risultati, talvolta clamorosi, delle passate settimane. Scopriamo dunque quali sono gli orari, tutte le info, ma soprattutto dove vedere le partite in diretta TV. I match si disputeranno a partire dal 26, fino al 28 gennaio 2021 e dunque saranno condensati tutti in questa settimana.

Quarti di finale Coppa Italia 2020/2021: orari, info e dove vedere le partite in TV

La partita più attesa di questi quarti di finale di fine gennaio 2021 è senz’alto il derby. E si partirà proprio dalla sfida tra Inter e Milan, mentre sarà Napoli-Spezia a chiudere il turno. Di seguito, il calendario delle partite, con gli orari e i canali dove verranno trasmesse in diretta TV:

Calendario partite Coppa Italia in TV sui canali RAI il 26, 27 e 28 gennaio 2021

Inter-Milan (martedì 26 gennaio, ore 20.45; in diretta Rai Uno);

Atalanta-Lazio (mercoledì 27 gennaio, ore 17.45, in diretta su Rai Due);

Juventus-Spal (mercoledì 27 gennaio, ore 20.45, in diretta su Rai Uno);

Napoli-Spezia (giovedì 28 gennaio, ore 21.00, in diretta su Rai Due).