Anagni, manca l’acqua nel centro storico: verifiche in corso

Dopo le numerose segnalazioni giunte nella giornata di ieri, sabato 23 gennaio 2021, l’Amministrazione del Comune di Anagni si è attivata per risolvere il problema della mancanza di acqua corrente in numerose abitazioni del centro storico.

Così scrive il sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo ricevuto segnalazioni dai cittadini sulla mancanza di acqua in varie zone del centro storico cittadino. Ci siamo immediatamente messi in contatto con ACEA chiedendo di effettuare verifiche in merito così da arrivare ad una soluzione del problema quanto prima.

Attualmente sono in corso verifiche da parte di ACEA e domani in giornata la situazione dovrebbe tornare, salvo imprevisti, alla normalità”.