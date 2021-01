Una staffetta della droga.

Questo quanto scoperto dagli agenti del commissariato Romanina diretto da Moreno Fernandez al culmine di un’attività investigativa, avviata da diverso tempo, che ha condotto gli stessi ad effettuare degli appostamenti e dei servizi di osservazione nella zona di Cinecittà est.

Cinecittà Est, arrestati due pusher

E’ successo così che in via Bruno Rizzieri i poliziotti hanno intercettato una macchina che, a mo’ di staffetta, precedeva un furgone. Notando questo strano movimento gli agenti hanno immediatamente bloccato il furgone pur continuando a pedinare la macchina che nel frattempo si era allontanata posteggiando all’interno di un supermercato. Così, mentre alcuni operatori hanno scoperto 40 kg di hashish suddivisi in 40 pacchi tutti da 1 kg – nascosti in due valige all’interno del furgone –, gli altri si sono messi alla ricerca dell’autista della vettura, che nel frattempo si era confuso fra gli avventori del supermercato,

A seguito della perquisizione del veicolo C.C. 35enne originario di Anagni autista del furgone è stato arrestato.

L’arresto di S.A., 33enne originario di Alatri è stato effettuato successivamente quando l’uomo, ha provato ad allontanarsi dal posteggio a bordo della vettura.

Indosso allo stesso i poliziotti hanno trovato 685 euro in contanti.

C.C. e S.A, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.