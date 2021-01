A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Ferentino. Le info

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici al rifacimento dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Alabro, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

Chiusa la stazione di Ferentino nella notte tra il 26 e il 27 gennaio

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

– in entrata verso Roma, Anagni;

– in uscita, per chi proviene da Napoli, Frosinone.

