I Carabinieri della Stazione di Ferentino, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno denunciato tre persone un 45enne, un 66enne ed una 33enne, tutti residenti a Ferentino, per “truffa ai danni dello Stato e per violazione della Legge 26/2019”, norma che ha istituito il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.

Ferentino, denunciate tre persone

I militari operanti hanno attivato controlli ispettivi vagliando la posizione anagrafica dei singoli richiedenti che venivano individuati per poi estendere i controlli al rispettivo nucleo familiare. Le attività preliminari di osservazione e controllo, l’interrogazione delle banche dati anagrafiche ed INPS, nonché le successive acquisizioni documentali, hanno consentito ai Carabinieri di cristallizzare in maniera compiuta le condotte delittuose poste in essere dai predetti già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.

In particolare il 45enne ometteva di comunicare la propria convivenza con persona avente reddito superiore al minimo previsto, la 33enne per analogo motivo e per aver omesso di essere proprietaria di due autovetture ed il 66enne perché ometteva di comunicare di essere sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti hanno notiziato l’INPS circa l’attività in questione che consentirà la revoca dei benefici indebitamente percepiti, alcune migliaia di euro, che dovranno essere restituiti al medesimo istituto nazionale della previdenza sociale.

Foto di repertorio