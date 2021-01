Alatri, agli arresti domiciliari viene trovato fuori casa alle 5 del mattino

I Carabinieri del NORM di Alatri, hanno deferito in stato di libertà per “Inosservanza degli obblighi imposti con la misura della Sorveglianza Speciale di P.S.” un 35enne di Frosinone, ma domiciliato ad Alatri, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.

Ecco cosa è successo nella zona di Alatri

Il predetto, in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 9 gennaio u.s., veniva sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per un anno, con la prescrizione di non uscire dal proprio domicilio prima della 07,00 e di rincasare per le ore 21.00.

Nella circostanza i militari operanti, nel corso di controllo effettuato alle ore 05.00, constatavano che il 35enne non era presente presso la sua abitazione.