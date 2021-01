Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 38enne di origini somale che fa il barman.

I fatti

Notato aggirarsi con fare sospetto in zona Prima Porta, i Carabinieri hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per una verifica. L’atteggiamento particolarmente nervoso del fermato ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti e ad eseguire un’accurata perquisizione, al termine della quale sono spuntati 200 g di hashish, suddivisi in due panetti, nonché tutto il materiale per il confezionamento della sostanza.

Il 38enne, che nel corso delle operazioni ha cercato anche di sottrarsi al controllo, è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida; dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

