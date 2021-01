Covid-19: Fiuggi raggiunge quota dieci contagi! Una buona notizia

Ad annunciarlo è il sindaco Alioska Baccarini in base agli ultimi dati ufficiali: “Siamo scesi a 10 contagi in totale. Che dire? Se non ringraziare tutti voi per come state affrontando, con disciplina e pazienza, la crisi pandemica.

Un ringraziamento va rivolto alle forze dell’ordine, agli operatori del centro operativo comunale, alla polizia locale, ai dipendenti ed amministratori comunali tutti che, senza sosta, stanno lavorando per una Fiuggi Covid Free, per una Fiuggi “rinnovata”, ha concluso il primo cittadino.