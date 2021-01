Roma, Municipio XII. Incendio nella notte: l’operazione dei Vigili del Fuoco

Questa notte, alle ore 1:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via del Ponte Pisano per un incendio in appartamento.

Via del Ponte Pisano, incendio in appartamento

Oggi, 21 gennaio 2021, alle ore 1:15 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in via del Ponte Pisano la squadra VVF di Ostiense (7/A) per incendio in appartamento.

Arrivati sul posto i soccorritori hanno estinto le fiamme che si erano sprigionate all’interno dell’abitazione, ubicata al piano terra. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

In ausilio della squadra VVF sono intervenuti una botte (AB/9) ed il carro autoprotettori. Presente in loco 118 e Forze dell’Ordine.