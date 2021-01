Ieri, 20 gennaio 2021, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via G. Faber, per un incendio sviluppatosi in un appartamento.

La vicenda

In via G. Faber a Roma, per incendio in appartamento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco: sul posto è giunta la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) con al seguito l’autoscala (AS/12) e la botte (AB/10).

Nessuna persona è rimasta coinvolta; si sono registrati lievi disagi per i condomini a causa del fumo sprigionato dall’incendio. Situazione ristabilita dal momento in cui i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione interessata. Sul posto presente anche il 118 e le FF.OO.