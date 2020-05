Cinecittà. Un 32enne ed una 30enne, entrambi romani, arrestati dalla Polizia di Stato per concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un vero e proprio “Supermarket della droga”.

Ancora nei guai la famiglia Casamonica

Gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretti da Fiorella Bosco, nell’ambito dei servizi per la repressione e il contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata del 12 maggio scorso hanno arrestato C.C. di anni 32 e G.F. di anni 30, entrambi romani, per concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

In particolare nella giornata del 12 maggio scorso i poliziotti del commissariato Tuscolano hanno effettuato un apposito servizio di osservazione ed appostamento nella zona Cinecittà Est, dove era stato segnalato un appartamento, abitato da una famiglia di Casamonica, dove si svolgeva una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, un vero e proprio “Supermarket della droga”.

Con l’ausilio di personale cinofilo e del cane “Erna” hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la suddetta abitazione e da subito hanno potuto verificare la piena attendibilità della notizia, in quanto G.F., compagna di un componente della famiglia Casamonica, ora in carcere, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di cocaina occultati nel reggiseno, facendo disperdere la sostanza sul pavimento. La donna subito dopo il rinvenimento della droga ha detto “lasciamela mi serve per far mangiare i miei figli”, aggiungendo che in casa non deteneva altra droga.

Ma lo stato di agitazione della stessa donna e la presenza nel domicilio di suo cognato, C.C., con precedenti specifici di Polizia, ha lasciato intuire che nell’appartamento fosse nascosta altra sostanza ed infatti, grazie anche all’infallibile fiuto del collega quattrozampe, sono stati trovati altri involucri di droga fino ad un totale di 24,9 grammi lordi di cocaina e 6,7 grammi lordi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma contante di euro 160,00 in banconote di vario taglio, sicuro provento dell’attività illecita. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente è stato sequestrato e per C.C. e G.F sono scattate le manette.