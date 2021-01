Roma Est, continui furti d’auto a Ponte di Nona: adesso è emergenza

Furti di auto nel quartiere di Roma Est. A lanciare l’allarme è Dario Nanni, consigliere del VI Municipio di Roma. Ecco le sue parole.

Ecco la nota di Dario Nanni, consigliere del VI Municipio di Roma

“Molti cittadini in questi giorni mi segnalano continui furti nei quartieri di Roma Est, in particolare a Ponte di Nona”. A dichiararlo in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Furti negli appartamenti, furti di veicoli o parte degli stessi, come ruote e tappezzeria, stanno diventando purtroppo una costante quotidiana. Mi permetto di ricordare che nell’intero quadrante Est del VI Municipio non c’è un posto di polizia, a parte la stazione dei carabinieri di San Vittorino, più vicina a Tivoli che ai popolosi quartieri di questa zona”.

“Decine di quartieri, da Colle Prenestino a Colle Monfortani, da Ponte di Nona a Colle degli Abeti, da Castelverde a Villaggio Prenestino, da Castelverde a Lunghezza, da Lunghezzina a Corcolle, tanto per ricordarne alcuni, senza un commissariato o una stazione, anche solo per poter fare una denuncia. Nonostante gli impegni presi e le rassicurazioni dati dall’attuale amministrazione, anche su questa vicenda, non si hanno più notizie. Ricordo che in base al decreto sicurezza del 2018, i poteri dei sindaci su questi aspetti sono stati ampliati e ai comuni sono state assegnate nuove risorse per incrementare la videosorveglianza e fondi aggiuntivi per il potenziamento delle iniziative proprio per la sicurezza urbana”.

“Sono sicuro che come già accaduto per i pedaggi della A24 o per l’apertura dei parchi chiusi da anni, dopo questa mia segnalazione, la sindaca prometterà che ora risolverà il problema, dimenticando che sono quasi 5 anni che è alla guida della città e che come per le altre vicende anche di questa non se ne è mai occupata”.