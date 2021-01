Le parole di Nicola Ottaviani, Sindaco di Frosinone

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha adottato un’ordinanza per prevenire il pericolo della formazione di ghiaccio e di criticità per la circolazione stradale, a seguito della nevicata registratasi nella giornata di domenica. Fin dalle prime ore del fenomeno atmosferico, gli automezzi spargisale e spazzaneve, incaricati dall’amministrazione comunale e coordinati dal sindaco, sono stati al lavoro per evitare gli accumuli a terra, ma la presenza di circa 300 km di strade urbane e periferiche da mettere in sicurezza, unitamente ai marciapiedi e agli ingressi degli edifici pubblici e scolastici, maggiormente frequentati, consigliano l’assunzione di ogni accorgimento per evitare situazioni di ulteriori criticità per la popolazione e per le migliaia di non residenti che, quotidianamente, entrano in città per motivi di studio e di lavoro. “Anche se la precipitazione nevosa è risultata gestibile – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – è opportuno evitare problematiche connesse ai flussi di traffico e ai pedoni, anche per non gravare, in caso di necessità, sulle strutture sanitarie, già messe a dura prova da altre emergenze”.

Tutte le scuole, dunque, di ogni ordine e grado, compresi asili nido e ogni altra struttura didattica, presenti all’interno del territorio comunale, resteranno chiuse per la giornata di lunedì 18 gennaio, in via precauzionale, a seguito delle condizioni meteorologiche verificatesi nelle ultime ore.