L’Amministrazione di Anagni comunica che, a causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione Lazio per domani 18 gennaio 2021, in concomitanza di una gelata particolarmente forte che dovrebbe interessare tutto il territorio, il sindaco Daniele Natalia sta predisponendo un’Ordinanza Sindacale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale di Anagni per il giorno lunedì 18 gennaio 2021.

+++ SCUOLE CHIUSE DOMANI 18 GENNAIO +++

Nel frattempo, dopo l’attivazione della Polizia Locale, i volontari delle Associazioni di Protezione Civile, coordinati dai tecnici comunali, stanno proseguendo nelle operazioni di spargimento di sale sulle strade principali così da prevenire eventuali disagi per la circolazione.