Dopo il brutto K.O subito contro la Lazio, la Roma di Fonseca prepara il suo esordio in Coppa Italia contro lo Spezia. Dove vederla? Ecco tutti i dettagli.

Coppa Italia: Roma-Spezia dove vederla?

Brutta anzi, bruttissima, settimana per la Roma. La sconfitta per 3 a 0 subita contro la Lazio ha generato molti malumori nell’ambiente giallorosso. C’è chi parla di un Paulo Fonseca in bilico, tanto che la questione rinnovo per ora resta congelata, e chi di un ambiente infuocato per via della gestione delle partite. La verità, come sempre, sta nel mezzo, così come Roma-Spezia di Coppa Italia.

E allora quale miglior match per riscattarsi? Occhio a fare facili pronostici però. La squadra di Vincenzo Italiano, nonostante la rosa, sta facendo un campionato discreto, dimostrando una mentalità offensiva e volta sempre alla ricerca continua del gol. Una piccola grande, come qualcuno l’ha definita, che proverà ad approfittare del momento di poca lucidità della Roma.

Ma dove è possibile vedere Roma-Spezia: ecco la risposta

Così come è avvenuto per le altre partite di Coppa Italia, anche questo match sarà trasmesso dalla Rai, martedì 19 gennaio 2021 alle ore 21:15. La partita sarà visibile su Rai Due e la telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani. Il dopo partita, con analisi e approfondimenti, sarà possibile vederlo sul canale Rai Sport HD (57 del digitale terrestre).