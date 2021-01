Una fioccata quasi a sorpresa quella caduta sulla città di Colleferro nella giornata odierna, domenica 17 gennaio 2021, dopo che nelle scorse giornate le previsioni di possibili precipitazioni nevose erano state smentite anche per “colpa” di temperature superiori a quelle previste.

Situazione che, invece, si è realizzata stamattina con la discesa di una nevicata sicuramente non intesa, ma sufficiente per far scattare una prima allerta ed evitare il verificarsi di situazioni che potessero sfuggire dall’ordinario controllo.

“Protezioni Civile, Ufficio Manutenzione, ditte specializzate e Polizia Locale sono già in azione vista la neve che sta candendo. La situazione è sotto controllo”. Questo il post pubblicato dal sindaco Pierluigi Sanna sulla propria pagina Facebook. Se, come detto, l’intensità del fenomeno non suscita particolari preoccupazioni (nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero cessare), a preoccupare è la possibile formazione di ghiaccio, stanti le temperature molto vicine allo zero.

L’obiettivo è dunque quello di prevenire situazioni ad alto rischio, consentendo la normale viabilità all’interno delle strade cittadine.

Foto di repertorio