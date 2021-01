“Parco Comunale Willy Monteiro Duarte”. Questo il nome che avrà il parco dei Cappuccini a Paliano da mercoledì 20 gennaio quando verranno riaperti i cancelli del giardino dopo i lavori di riqualificazione.

Paliano, il 20 gennaio sarà inaugurato il “Parco Comunale Willy Monteiro Duarte”

«Finalmente siamo pronti ad inaugurare questo spazio che è un po’ storico luogo di ritrovo e aggregazione. Un’area che è stato riqualificata e valorizzata per tornare ad essere uno spazio pubblico, fruibile e polivalente.

Ma questo importante evento si riveste di un significato ancora più grande e nobile. Non a caso abbiamo scelto questa data, infatti il 20 gennaio sarebbe stato il suo compleanno e noi vogliamo festeggiarlo così: ricordarlo con l’intitolazione del parco a suo nome. A breve verrà indetto anche il bando per la realizzazione di un monumento a lui dedicato che sarà installato in questo spazio. Questo gesto, sicuramente futile di fronte alla terribile perdita di un nostro figlio, è però chiara espressione della volontà di un’intera comunità che non vuole dimenticare.

Non vuole dimenticare un giovane barbaramente ucciso, non vuole dimenticare un concittadino che ci ha lasciato prematuramente e inspiegabilmente e non vuole dimenticare, anzi vuole imprimere nella mente di ognuno l’esempio e l’insegnamento di Willy: non è stato indifferente, non si è voltato dall’altra parte ma ha aiutato chi era in difficoltà con talmente tanta convinzione da rimetterci la vita», conclude il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale di Paliano.



Ieri il sindaco, Domenico Alfieri, aveva pubblicato un post Facebook attraverso il quale ricordava la data dell’inaugurazione del parco.