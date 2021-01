Paliano, l’ex parco dei Cappuccini verrà intitolato a Willy Monteiro Duarte

Il comune di Paliano non vuole e non deve dimenticare Willy Monteiro. Proprio pochi minuti fa, attraverso un post Facebook, il Sindaco Alfieri ha ricordato che mercoledì 20 gennaio 2021 l’ex parco dei Cappuccini sarà intitolato alla memoria del giovane 21enne morto tra il 5 e 6 settembre scorso.

Un modo per far rimanere in vita la memoria di un giovane ragazzo andato via troppo presto.

Ecco il post del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

Mercoledì 20 alle ore 11.30 con una cerimonia sobria, inaugureremo l’ex parco dei Cappuccini intitolato al nostro Willy. Nel giorno del suo compleanno.

Noi non lo dimentichiamo.