Ancora un lutto per la comunità di Colleferro a causa del Coronavirus. Ieri sera si è spento Stefano Spigone, a soli 59 anni.

Di seguito, il messaggio di cordoglio del primo cittadino, Pierluigi Sanna.

“Ho saputo poco fa che se ne è andato anche Stefano Spigone, a causa di questo virus riprovevole.

Uno sconcerto vasto, un ampio sconforto mi pervadono per la perdita di un uomo relativamente giovane, che poteva essere mio padre, di un cittadino serio, un grande autista Atac, di un amico di lunga data.

Non posso dimenticare le strette di mano con lo scrocchio, dovute alla sua forza da leone, che facevano male alle mie dita delicate; non posso dimenticare i suoi sfottò simpatici sulle mie cravatte; non posso dimenticare la severità con cui mi ammoniva rispetto alla conclusione dei miei studi; non posso dimenticare la mia incredulità appena appreso del suo ricovero.

Ci conoscevamo da anni, praticamente da quando cominciai a fare politica, abbiamo fatto politica insieme; un sorriso stampato che spero si conserverà in eterno”, conclude il Sindaco.

Anche la redazione si unisce al dolore della famiglia, dei suoi amici e dei suoi cari.