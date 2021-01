“Siamo in un momento delicatissimo della nostra storia e di quella del Paese; tutto, per molti, sembra poter passare in secondo piano” – scrive sul suo profilo Facebook il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

“Per fortuna non per tutti la storia di Willy può passare in secondo piano! Grazie ad Eleonora Mattia, figlia di questa nostra terra ed a tutti i consiglieri regionali firmatari per aver ricordato Willy e la nostra Colleferro nello specifico dei luoghi dove si è consumata la più grande tragedia colleferrina dei tempi moderni!

Memoria e conoscenza ci salveranno dal dilagare di odio ed ignoranza!

Una piazza bianca per Willy

Una grande piazza per i giovani a Colleferro, proprio nel luogo dove è stato brutalmente ucciso. E un premio in tutte le scuole del Lazio per ricordare il nostro eroe buono.

Questo l’impegno della Regione Lazio, di ieri, con l’approvazione da parte del Consiglio di due ordini del giorno per onorare la memoria e il coraggio di Willy Monteiro Duarte, il giovane 21enne ucciso brutalmente il 6 settembre 2020 nel Comune della provincia romana.

Ordini del giorno che vanno a rafforzare i miei emendamenti finanziari approvati già in sede di bilancio.

La violenta perdita -ha avuto un forte impatto sulla comunità e sull’opinione pubblica e con il voto odierno la Regione Lazio si impegna affinché il sacrificio e il sorriso di Willy non siano mai dimenticati.

Verrà istituito un Premio in memoria di Willy dedicato agli studenti e le studentesse delle scuole secondarie del Lazio e si conferma l’impegno a sostenere il Comune di Colleferro nella realizzazione di opere pubbliche in suo onore. Con il grande Sindaco Pierluigi Sanna, che ringrazio, vogliamo fortemente trasformare la tragedia in occasione di riscatto per il territorio e di riflessione per le giovani generazioni.

Già si pensa a un grande concorso Nazionale per la costruzione di una statua e la riqualificazione del luogo del tragico evento con una grande piazza bianca dedicata ai giovani.

Ringrazio tutte le forze politiche che hanno votato gli ordini del giorno che mi vedono prima firmataria e i colleghi e le colleghe che li hanno anche sottoscritti (Mauro Buschini, Sara Battisti, Marta Bonafoni, Emiliano Minnucci e Salvatore La Penna).

La Regione Lazio fa la sua parte per ribadire che la violenza e l’odio non devono avere spazio nelle nostre città, creando spazi culturali e fisici in cui diffondere la cultura della non violenza e del rispetto e onore così, per sempre, il ricordo di Willy, eroe buono che ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori” – conclude.