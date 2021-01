Lazio zona arancione da domani. Quali sono le nuove regole

Solo per oggi, 16 gennaio, il Lazio è ancora in zona gialla. Da domani, 17 gennaio, invece, dato l’aumento dei contagi da Coronavirus, l’intera Regione verrà classificata come zona arancione. Vediamo cosa è permesso fare e quali sono le regole da rispettare.

Regione Lazio: zona arancione dal 17 gennaio

Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie saranno aperti solo ed esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio, senza limiti di orario. Le bevande e i drink venduti dai bar potranno essere venduti da asporto solo entro le ore 18.

I negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21, nei giorni feriali e nei giorni festivi. Nei giorni prefestivi e festivi rimarranno chiusi i centri commerciali.

Rimangono chiuse piscine e palestre. Consentita, invece, l’attività sportiva di base. Non si potrà praticare sport di contatto. Permesse passeggiate, corse dalle 5 alle 22.

Sono vietati tutti gli spostamenti da un comune diverso dal proprio, salvo quelli dovuti a motivi di lavoro, di salute o di necessità, compilando il modulo di autocertificazione. Sarà consentito, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Confermato il coprifuoco dalle 5 alle 22. Chi vive in un comune fino a 5mila abitanti potrà spostarsi tra le 5 e le 22 entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune, anche in altre regioni, ma non potrà dirigersi verso i capoluoghi di provincia. Ci si potrà spostare una volta al giorno verso un’altra abitazione privata a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e solo all’interno del proprio comune.

Chiusi musei e mostre; le biblioteche potranno invece effettuare servizi su prenotazione.

Le scuole superiori faranno lezione in presenza dal 50% al 75%; prevista la presenza regolare per tutti gli altri gradi scolastici.

