Questa mattina, 7 gennaio 2021, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha svolto, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico comunale e del comandante della Polizia Locale, una serie di sopralluoghi su tutte le strade interessate da frane e smottamenti verificatesi nei giorni scorsi a causa delle lunghe e ininterrotte piogge che hanno contrassegnato l’inizio del nuovo anno.

I lavori e la situazione di via Cimate

I lavori di smaltimento dei detriti e messa in sicurezza permetteranno di ripristinare la viabilità ordinaria già a partire dalla giornata di oggi, a eccezione di Via Cimate che necessita invece di un intervento più impegnativo, così come evidenziato dal sopralluogo effettuato dal Genio Civile di Frosinone su istanza del sindaco Alfieri, il quale ha già attivato una richiesta di somma urgenza presso la Regione Lazio.

«Il maltempo e le frequenti piogge che si sono susseguite nei giorni scorsi hanno causato numerose situazioni di disagio alla viabilità cittadina su cui siamo intervenuti non appena le condizioni meteorologiche ci hanno consentito di operare in piena sicurezza. L’unica criticità ancora in essere è il movimento franoso in Via Cimate che abbiamo già segnalato alla Regione Lazio attivando una procedura di richiesta di somma urgenza. La zona è attualmente transennata per garantire l’incolumità degli automobilisti ai quali raccomando la massima attenzione in previsione delle allerte meteo che caratterizzeranno anche la prossima settimana».