La situazione di via Traiana, la strada che collega Segni e Colleferro, sarà costantemente vigilata dall’Associazione Codici. Di seguito, la nota completa.

Codici, la nota su via Traiana

“Sarà stato l’esposto presentato dall’associazione Codici nel novembre scorso alla Procura della Repubblica, saranno state le proteste dei cittadini, sarà stata la ribalta mediatica che ha avuto la vicenda con l’arrivo della troupe di Striscia La Notizia, fatto sta che finalmente si muove qualcosa per Via Traiana, la strada che collega Colleferro e Segni, chiusa da un anno per questioni di sicurezza.

Registriamo le promesse a favore di telecamera fatte dal Sindaco di Segni -dichiara l’avvocato Marina Peretto, Responsabile di Codici Colleferro -, con il primo cittadino che ha assicurato la riapertura di via Traiana entro la fine dell’inverno, ma è scontato che non possono bastare, perché siamo stanchi degli impegni e dei rimpalli fra gli enti. La chiusura di questa strada sta creando notevoli disagi alla popolazione, visto che è interessata da un importante pendolarismo scolastico e lavorativo, complice anche la presenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Velletri.

A novembre abbiamo presentato un esposto alla Procura – ricorda il legale -, chiedendo che venga fatta chiarezza sulla vicenda, appurando se ci sono state delle mancanze da parte di alcuni organi o responsabili.

A fine dicembre è stato fatto un sopralluogo da parte di Comune e Città Metropolitana di Roma Capitale, ora è arrivato l’annuncio del Sindaco. Ci auguriamo che sia la volta buona per risolvere una situazione grave che si protrae da troppo tempo. Dal canto nostro – conclude la Responsabile di Codici Colleferro – continueremo a vigilare affinché alle parole seguano realmente i fatti, che i cittadini aspettano da mesi, costretti nel frattempo ad un lungo e tortuoso percorso alternativo per spostarsi tra Colleferro e Segni”.

Foto di repertorio