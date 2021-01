Segni, consegnati i lavori per dare un'alternativa viaria al Comune

La via Traiana di Segni è da mesi sotto l’occhio del ciclone dopo che una frana la ha resa impraticabile. Diversi gli aggiornamenti in merito alla questione e l’ultima novità arriva oggi dalla Città Metropolitana di Roma. Leggiamo le dichiarazioni di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma:

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, ZOTTA: “CONSEGNATI I LAVORI PER DARE UN’ALTERNATIVA VIARIA AL COMUNE DI SEGNI”

“Questa settimana consegneremo i lavori alle ditte per intervenire sulla strada provinciale Segni – Gavignano, per un importo di circa 170 mila euro, al fine di consentire la circolazione stradale in sicurezza dopo l’interruzione della strada Traiana.

Eseguite tutte le indagini necessarie contiamo di limitare il disagio per i cittadini del Comune e per quanti utilizzano quel quadrante viario per raggiungere altre località”.