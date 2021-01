Alle ore 13:30 circa, la Squadra 18A del distaccamento dei vigili del fuoco di Tivoli è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture in Via Maremmana Inferiore, 26 a Guidonia Montecelio.

I fatti

Il personale, prontamente intervenuto, ha delimitato l’area e messo in sicurezza i mezzi sui quali viaggiavano le 2 persone coinvolte, che sono state trasportate con l’elisoccorso negli ospedali più vicini.