Concorsi pubblici a Guidonia Montecelio: previste nuove assunzioni

Nuove assunzioni al Comune di Guidonia Montecelio. Ecco le parole del Sindaco Michel Barbet e dell’Assessore al Personale Andrea Saladino sui nuovi concorsi.

Concorsi pubblici a Guidonia Montecelio: le dichiarazioni del Sindaco e dell’assessore Saladino

“Come annunciato negli scorsi mesi, l’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio si avvia per l’indizione di concorsi pubblici per titoli ed esami volti all’assunzione di nuovo personale ed alla creazione di graduatorie da cui attingere nei prossimi anni. I primi bandi sono già consultabili nell’Albo Pretorio online sul sito del Comune e sono in attesa della loro pubblicazione di rito in Gazzetta Ufficiale, per la più ampia diffusione e per il decorso del termine di presentazione delle domande”- dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore al Personale Andrea Saladino.

“In questa prima fase sono messi a bando 10 nuovi posti- continuano- e nello specifico 4 Istruttori tecnici categoria C1, e 6 Istruttori direttivi categoria D, di cui 4 profili amministrativi e 2 tecnici, che verranno selezionati secondo i consueti criteri di accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico.Un primo importante passo, programmato e fortemente voluto da questa Amministrazione, per rafforzare il personale dell’Ente e per riuscire a dare risposte e servizi migliori ai nostri cittadini. Un evento storico per la nostra Città considerando anche che non si bandiscono concorso da molti anni e questo non era più accettabile”.

“Sarà una procedura selettiva trasparente e all’insegna della regolarità- concludono Barbet e Saladino- aperta come vuole la legge a tutti i cittadini italiani, e che, al contempo, speriamo sia molto partecipata soprattutto dai giovani della nostra Città”.