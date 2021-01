Chiuso un minimarket a Frascati a causa delle mancate chiusure di contenimento contro il Covid-19.

Ecco cosa è successo a Frascati

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Roma Carmine Esposito per il rispetto della normativa Covid 19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frascati, diretto da Alison Arcoraci, hanno chiuso un minimarket per 2 giorni.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento previste per contrastare la diffusione del virus.