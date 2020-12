La Regione Lazio ha finanziato, con un contributo di 20 mila euro, il Progetto “In Forma nel Centro” redatto dal Comune di Frascati e destinato alla Terza Età.

20 mila euro per i progetti comunali dei Centri Anziani di Frascati

Grazie a questo progetto, i soci dei Centri Anziani potranno frequentare corsi di ginnastica dolce e balli di gruppo organizzati da personale qualificato, nel segno della socialità e del benessere psicofisico. Il progetto potrà svolgersi entro il 31 dicembre 2021, e nel rispetto delle normativa sanitaria vigente.

“Siamo grati alla Regione Lazio – dichiarano il Sindaco Roberto Mastrosanti, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessia De Carli e la Delegata ai Centri Anziani Mirella Pinori – per aver riconosciuto il valore del nostro progetto, scritto dopo una condivisione attenta tra l’Assessorato e i Comitati dei tre Centri Anziani della città. Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, i nostri soci potranno tornare a condividere spazi di socialità e di benessere.

Siamo contenti che questa notizia sia arrivata proprio in questo momento, ci dà una nuova energia per avere fiducia e speranza per i cittadini più penalizzati dall’emergenza sanitaria. Con l’occasione e con questo messaggio di ripartenza, auguriamo a tutti loro un sereno Natale!”.