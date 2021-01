Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è online il nuovo bando per l’Aeronautica Militare 2021. Prevista l’assunzione di 800 volontari VFP1.

Concorso Aeronautica Militare 2021: i requisiti

È ufficialmente online il nuovo bando di concorso volto ad assumere ben 800 persone come VFP1 all’Aeronautica Militare. Per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali.

Ecco i requisiti:

cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media);

non aver subito condanne per delitti non colposi e non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;

essere incensurati;

non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non aver subito misure di prevenzione;

idoneità psico-fisica e attitudinale;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Il reclutamento si articolerà in varie fasi. In particolare, si partirà da un’istruttoria e una verifica delle istanze, per poi passare alla valutazione di giudizi e votazioni relativi al titolo di studio e dei titoli di merito. Seguirà un accertamento dei requisiti di idoneità psico – fisica e attitudinale e, infine, lo svolgimento di prove di efficienza fisica.

Come fare per candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata tramite procedura online, nella sezione “Concorsi” del sito ufficiale del Ministero della Difesa. La scadenza è fissata per l’11 febbraio 2021.