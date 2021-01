Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la Guardia di Finanza ha appena indetto un bando per l’assunzione di 571 allievi. Ecco i requisiti e la data di scadenza.

Concorso Guardia di Finanza: ecco i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico per l’assunzione di 571 allievi con contratto a tempo indeterminato. Ecco i requisiti:

avere un’età compresa fra i 18 e i 26 anni compiuti;

non essere obiettore di coscienza o aver prestato servizio civile nazionale;

godere dei diritti civili e politici;

non essere imputato o colpevole di reati penali;

avere un diploma di istruzione superiore di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, o di secondo grado, in modo tale da poter accedere ai corsi per il conseguimento della laurea;

non essere destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione.

Le prove da sostenere

La selezione sarà articolata in una serie di prove scritte e pratiche. In particolare, i candidati dovranno affrontare un esame preselettivo, che consisterà in un questionario a risposta multipla. Le domande verteranno principalmente su argomenti di cultura generale, storia, geografia educazione civica e test logico-matematici.

Successivamente bisognerà sottoporsi ad una prova di efficienza fisica. Infine, sono previsti un accertamento di idoneità psico-attitudinale ed un accertamento di dell’idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, riservato esclusivamente ai candidati che concorrono per i relativi posti. Alla valutazione delle varie prove, seguirà quella di eventuali titoli.

Come fare per candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata tramite procedura telematica sul portale della Guardia di Finanza, nella sezione relativa ai bandi pubblici. o mediante SPID. Il termine per la presentanzione è il prossimo 29 gennaio alle ore 12. Per consultare il bando di concorso, è possibile cliccare qui.