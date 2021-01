L’Amministrazione comunale di Segni rende noto che la Città Metropolitana ha proceduto alla consegna dei lavori che, con ogni probabilità, inizieranno la prossima settimana sulla strada provinciale Segni-Gavignano.

Al via i lavori sulla strada provinciale Segni-Gavignano

“Come già anticipato nel precedente comunicato del 4 gennaio u.s., in data odierna (12 gennaio), Città Metropolitana ha proceduto alla consegna dei lavori, che, tempo permettendo, inizieranno la prossima settimana, per un importo pari a 169.882 euro, per interventi di messa in sicurezza della strada provinciale Segni-Gavignano, mediante costruzione gabbionata su alcuni tratti lato monte e sistemazione pavimentazione delle parti più ammalorate, con successiva realizzazione della segnaletica orizzontale.

Intanto, a seguito dei carotaggi effettuati nei giorni scorsi, i tecnici incaricati stanno elaborando il progetto di messa in sicurezza del tratto franato di Via Traiana con possibile ampliamento della sede stradale su lato monte per la riapertura, al momento, di una corsia, cercando di rendere l’operazione compatibile con il più complesso progetto definitivo”, è quanto comunicato dall’Amministrazione comunale di Segni.

Foto di repertorio di Via Traiana