Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, sono in arrivo delle assunzioni con I Grandi Viaggi. Sei appassionato di tour operator? Ecco come inviare il curriculum.

Grandi viaggi assume personale: i requisiti

I Grandi Viaggi è una società italiana attiva nel mondo turistico e presente anche all’estero. Considerata uno dei maggiori tour operator nazionali, l’azienda è in fase di espansione e quindi alla ricerca di nuovo personale da assumere sia in Italia che all’estero. In particolare, le nuove offerte di lavoro riguardano diverse figure fra cui: animatori, coreografi, istruttori sportivi, ecc. I candidati scelti avranno la possibilità di lavorare in resort e strutture di alto livello, rapportandosi con una clientela sofisticata. Di seguito i requisiti richiesti:

età non inferiore a 18 anni;

disponibilità a lavorare per almeno 3 mesi per le sedi italiane o per minimo 5 mesi per quelle estere;

buone doti relazionali;

allegria e solarità.

Le selezioni sono aperte anche a candidati senza esperienza. Tutte le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato e potranno usufruire di vitto, alloggio e altri benefit.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte possono essere consultate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi, bisognerà compilare il form online e inoltrare il proprio curriculum vitae.