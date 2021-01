Lazio-Roma dove vederla: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

È arrivato il momento del derby tra Lazio e Roma. Due squadre pronte a darsi battaglia in una partita dal sapore magico. Andiamo a scoprire insieme se Lazio-Roma verrà trasmessa da Sky o da Dazn.

Lazio-Roma dove vederla: sarà trasmessa da Sky o Dazn? I dubbi di formazione delle due squadre

L’attesa del derby inizia a crescere per Roma e Lazio. Le due romane vengono da due turni positivi: la squadra di Fonseca è riuscita a strappare un punto contro l’Inter di Conte, grazie al gol nei minuti finali del difensore Mancini, la Lazio, invece, è uscita vincitrice dal Tardini contro il Parma del neo (mica tanto) allenatore D’Aversa.

I giallorossi, dopo aver ritrovato Spinazzola, possono contare su un ottimo Lorenzo Pellegrini e su un grande stato di forma di Gonzalo Vilar. Il professore (appellativo dato dai tifosi giallorossi) avrà molto probabilmente le chiavi del centrocampo. Da capire se al suo fianco ci sarà Veretout o Cristante, anche lui in stato di grazia dopo la convincente prestazione contro il Crotone.

La squadra di Inzaghi, invece, potrebbe veder tornare il Tucu Correa. L’attaccante è assente da diverso tempo a causa di qualche fastidio e chissà se proprio il Derby sarà l’occasione giusta per rivederlo in campo. Pochi i dubbi di formazione per i biancocelesti che possono contare sulla classe dell’attaccante italiano Ciro Immobile.

Un big match che sarà ricco di emozioni. Ma andiamo a vedere dove verrà trasmesso.

Sky o Dazn, dove vedere Lazio-Roma?

La partita sarà giocata all’olimpico nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021. Il match, in programma alle ore 20:45, verrà trasmesso da Sky. La partita, oltre che sulla televisione, sarà possibile vederlo su un tablet, uno smartphone, una Smart Tv o un Pc.