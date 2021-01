Bollettino Covid Ciociaria di oggi: la situazione dei nuovi positivi e tutti i dati

Bollettino Covid di oggi, domenica 10 gennaio 2021, in Ciociaria. Come al solito, il fine settimana diminuiscono i tamponi fatti.

I dati sulla situazione Covid di oggi 10 gennaio 2021 in Ciociaria

Il Coronavirus in provincia di Frosinone presenta i seguenti dati: su 1383 tamponi fatti, sono 126 i nuovi positivi, 167 i negativizzati e per fortuna zero deceduti.

I nuovi positivi sono 23 a Cassino, 12 a Ferentino, 11 a Monte San Giovanni Campano, 9 a Sora, 7 a Frosinone, 6 a Pontecorvo, 5 a Isola Del Liri, 4 ad Arpino, Patrica e Piedimonte San Germano.

Ecco la tabella con tutti i dati relativi alla situazione Covid-19 in Ciociaria di oggi: