Bollettino Covid oggi del 9 gennaio 2021 in Ciociaria. Su 1297 tamponi fatti in provincia di Frosinone, si segnalano 124 nuovi casi positivi al Coronavirus, 147 negativizzati e due morti. Ecco il report completo della Ciociaria.

I casi in Ciociaria, ultimamente, sono aumentati, così come in tutto il Lazio. Nella giornata di oggi, sabato 9 gennaio 2021, si registrano altri 124 casi e 147 persone negativizzate. Nello specifico: 14 casi a Cassino, 9 a San Vittore del Lazio, 9 a Ferentino, Frosinone e Sora. 7 ad Alatri, 6 a Pontecorvo, 5 a Boville Ernica e Veroli. 4 a Broccostella.

In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 73 anni residente a Patrica e un uomo di 70 anni residente a Cervaro.

Di seguito, la tabella con tutti i dati dell’ultimo aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Ciociaria.