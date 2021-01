È polemica di queste ore l’arrivo in Italia di Can Yaman, attore turco diventato famoso per la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno. Folla di gente ad acclamarlo senza rispettare il distanziamento sociale.

Can Yaman sbarca in Italia ma è polemica

È diventato famoso per DayDreamer – Le ali del sogno, serie tv di grande successo che va in onda su Canale 5. Si tratta di Can Yaman, attore turco di 31 anni che, nella giornata di ieri, è arrivato a Roma.

Fin qui nulla di strano. Sotto il suo hotel, però, si sono riversate decine e decine di fan che, se pur con la mascherina, hanno creato un grande assembramento. Un episodio che, in tempo di pandemia, ha creato molte polemiche.