Da alcuni giorni WhatsApp sta chiedendo agli utenti di accettare i nuovi termini di servizio e le norme della privacy. A quanto si apprende gli utenti che rifiuteranno di condividere questi dati non potranno più usare l’App di messaggistica a partire dall′8 febbraio 2021.

Una volta aperto WhatsApp arriva una notifica, nella quale si legge: “Toccando ‘accetto’, accetti i nuovi termini e l’informativa sulla privacy, che entreranno in vigore l′8 febbraio 2021. Dopo questa data, dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare WhatsApp. Puoi anche visitare il centro assistenza se preferisci eliminare il tuo account e desideri ulteriori informazioni”.

I cambiamenti dovrebbero riguardare solo gli account business, infatti non dovrebbero esserci modifiche nella condivisione dei dati con Facebook in merito alle chat non business.

Tra le ultime novità di questa App rientrano la possibilità di inviare i “messaggi effimeri” e quella di personalizzare lo sfondo delle singole chat.

