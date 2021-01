Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, l’Asl Roma 1 assume 30 assistenti sociali a tempo indeterminato. Ecco cosa c’è da sapere.

Concorso per lavorare all’Asl Roma 1: i requisiti

I requisiti generali per partecipare al bando sono quelli validi per ogni altro tipo di concorso: cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea, assenza di condanne penali, godimento dei diritti civili e politici. E ancora, idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo richiesto. Per questo particolare concorso, però, ci sono poi anche dei requisiti specifici legati per esempio al titolo di studio che risultano fondamentali per poter partecipare. Eccoli elencati brevemente di seguito:

laurea in Scienze del Servizio Sociale oppure Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali o Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali

diploma Universitario in Servizio Sociale

diploma di Assistente Sociale con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale

iscrizione al relativo Albo Professionale

Le prove da sostenere

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale. Per conoscere quelle che saranno le materie oggetto delle prove, il consiglio è quello di consultare il bando ufficiale del concorso.

Come candidarsi

Per inviare la vostra domanda in modo corretto e entro i termini, c’è tempo fino al prossimo 28 gennaio. Per candidarsi occorre usare la pagina dell’ASL di Roma ma per accedere bisogna essere in possesso di login e password (se non le avete occorre effettuare l’iscrizione, vi porterà via pochissimi minuti).