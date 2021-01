Primark è alla ricerca di personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota catena di abbigliamento Primark è alla ricerca di personale da inserire in organico. Posizioni aperte anche a Roma.

Primark ricerca personale a Roma. Ecco tutti i dettagli

Primark è un rivenditore internazionale che offre un’ampia gamma di articoli, dall’abbigliamento e prodotti beauty fino ai complementi per la casa, con un eccezionale rapporto qualità/prezzo. In poche parole, articoli alla moda e a prezzi incredibili!

Primark ha inaugurato il suo primo negozio a Dublino, nel 1969, con il nome di Penneys e oggi gestisce più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America.

Per la sede di Roma la posizione ricercata è quella di:

Addetto alle vendite/Visual/Magazzino

Sede: Roma

Come fare per inviare il Cv

Primark cerca addetti alle vendite in tutta Italia ma come inviare il vostro curriculum per candidarvi nelle varie sedi in cui l’azienda cerca nuovo personale? Il procedimento è semplice e deve avvenire esclusivamente dal sito di Primark.

Selezionate la posizione aperta di vostro interesse, cliccateci sopra e dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti seguite la semplice procedura per caricare il vostro cv. In questo modo ufficializzerete la vostra candidatura.

Primark vi ricontatterà eventualmente per un primo colloquio.