Stando a quanto riportato dal Dipartimento della Protezione Civile, dal pomeriggio di domani, 9 gennaio, sarà dichiarata allerta meteo gialla per gran parte della Regione Lazio.

Allerta meteo per sabato 9 e le successive 6-12 ore

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile oggi, 8 gennaio, con indicazione di: “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate sui settori appenninici a quote di montagna, con quantitativi cumulati generalmente moderati” e sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato a partire dal pomeriggio di sabato 09 gennaio 2021, e per le successive 6-12 ore, sulle Zone di Allerta della Regione:

RISCHIO NEVE :

ALLERTA GIALLA sulle Zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri).

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA :

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA sulle Zone C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri).