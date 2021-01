Piano vaccini Anti Covid nel Lazio, il calendario: ecco cosa prevede

Il piano per contrastare il Covid in Italia, e anche nel Lazio, è ormai entrato nel vivo con la prima fase delle vaccinazioni, destinate agli operatori sanitari e tutt’ora in corso. Ma quali saranno i prossimi passi? Scopriamoli insieme, uno a uno.

Il Piano anti covid nel Lazio è pronto: ecco cosa prevede il calendario

• gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA

• a febbraio, agli ultra 80enni

• da aprile la fase 2 per tutti gli over sessanta L’obiettivo è quello di aver immunizzato un milione e 600 mila persone per giugno.

Insomma, sarà un’estate tranquilla? Questa è una delle domande che si pongono molti cittadini, in attesa che si passi quanto meno alla fase 2 dei vaccini.

Che ne pensate?