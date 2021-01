Oggi è l’ultimo giorno di zona “gialla” in Italia visto che, da domani come per ogni week-end, tornerà il colore “arancione”. Ma la domanda che tutti si fanno è: lunedì cosa succede? Il Lazio che zona sarà? Proviamo a capirlo insieme.

Week-end sarà zona arancione. Da lunedì?

Dal 15 gennaio, invece, entrerà un vigore un nuovo Dpcm e il Governo in queste ore è al lavoro per mettere a punto ulteriori misure. Una cosa dovrebbe essere piuttosto sicura: l’indice RT sarà determinante per l’assegnazione di un colore (come prima) e dovrà essere compreso tra 1 e 1,25.

Tra le zone a rischio ci sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna. E il Lazio? L’indice di contagiosità nella regione Lazio è molto vicina a 1. Ieri, il Presidente alla Sanità D’Amato, si è detto molto preoccupato di questa situazione e, qualora l’RT dovrebbe salire, il Lazio si troverebbe per la prima volta in zona arancione.

Cosa si può fare e cosa no

Ultimo giorno di zona “gialla” per l’Italia. Sono consentiti gli spostamenti tra comuni e di poca distanza, non sono consentiti, invece, gli spostamenti tra Regioni (se non per comprovato esigenza lavorativa). Restano ancora attivi gli spostamenti per far visita a parenti e amici (purché siano nella stessa Regione e solo in due persone).

Nessuna novità per bar e ristoranti che continueranno con il lavoro da asporto. I negozi, invece, saranno aperti.