Recruiting Day Lidl 2021: tante le possibilità di lavoro. Ecco di cosa si tratta

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è al via il Recruiting Day Lidl 2021 che mira all’assunzione di personale in tutta Italia. Ecco di cosa si tratta.

Recruiting Day Lidl 2021: assunzioni in tutta Italia

La catena europea di supermercati di origine tedesca cerca nuove figure da inserire nei vari punti vendita d’Italia per allargare l’organico e fornire un servizio sempre migliore. Proprio per questo, dal prossimo 14 gennaio 2021, partirà il Recruiting Day Lidl. Le figure ricercate sono molteplici: preparatori merce specializzati, mulettisti, preparatori merce, magazzinieri, addetti alle vendite e apprendisti preparatori merce.

Entrando a far parte del team Lidl, sarai responsabile di alcune attività operative all’interno del centro logistico e contribuirai ad assicurare che ogni punto vendita possa accogliere quotidianamente i clienti con un ampio assortimento di prodotti.

Come fare candidarsi

Il Recruiting Day Lidl 2021, a causa delle normative anticontagio da Covid 19, si svolgerà da remoto e non in presenza. Selezionate la posizione aperta per la quale vorreste candidarvi e cliccate sul bottone azzurro in fondo alla pagina per inviare il vostro curriculum. Lidl ricontatterà le persone ritenute più idonee con le caratteristiche del ruolo da ricoprire.