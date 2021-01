Roma-Inter dove vederla: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

Tre vittorie consecutive, l’ultima contro il Crotone in ordine di tempo, hanno fatto mettere la freccia alla Roma di Paulo Fonseca che, domenica 10 gennaio 2021, sfiderà l’Inter. Andiamo a scoprire insieme se Roma-Inter verrà trasmessa da Sky o da Dazn.

Roma-Inter dove vederla: sarà trasmessa da Sky o Dazn?

Vittoria convincente per 3 a 1 quella della Roma contro il Crotone che ha confermato il terzo posto e ha messo nel mirino proprio i nerazzurri. Con una grande prestazione di Borja Mayoral e il solito Vilar, la squadra di Fonseca affronterà l’Inter di Conte con il morale a mille contando, tra l’altro, su una freccia in più: Leonardo Spinazzola. Il terzino ha superato il problema alla gamba e potrebbe essere della partita.

La squadra di Conte, invece, viene da una sconfitta fuori casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Quella dell’Olimpico potrà essere una buona occasione per non perdere la corsa contro il Milan che, per loro fortuna, ha perso nell’ultima sfida giocata contro la Juventus. Tegola importante per i nerazzurri: l’infortunio di D’Ambrosio, uscito malconcio nella gara del Marassi e che, quasi sicuramente, dovrà stare ai box per un po’ di tempo.

Un big match che sarà ricco di emozioni. Ma dove verrà trasmesso?

Sky o Dazn, dove vedere Roma-Inter?

La partita sarà giocata all’olimpico il 10 gennaio 2021 alle ore 12:30 e verrà trasmessa da Dazn. Il match, oltre che sulla televisione, sarà possibile vederlo su un tablet, uno smartphone, una Smart Tv o un Pc.