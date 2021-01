Paliano, disagi a causa del maltempo. Smottamenti franosi in diverse zone

Il maltempo di queste ore sta creando disagi anche nel comune di Paliano. Le zone di Santa Maria, Colle Mortola, Cimate, Colle Rampo, Fontana Paradiso e Via del Parco sono state interessate da smottamenti franosi. Il sindaco, Domenico Alfieri, invita alla massima prudenza.

Paliano, disagi a causa del maltempo

“La pioggia che si sta riversando in questi giorni è tantissima. Si stanno creando situazioni di criticità nel nostro territorio che stiamo cercando di risolvere velocemente. Santa Maria, Colle Mortola, Cimate, Colle Rampo, Fontana Paradiso e Via del Parco sono state interessate da smottamenti franosi. Il mio appello è quello di evitare al massimo gli spostamenti in una situazione di grande pericolosità”, è quanto comunicato dal Sindaco.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto presa dalla pagina Facebook del Comune di Paliano