Colleferro, rifiuti abbandonati a Colle Bracchi e zona Sloi

A quanto pare, nonostante la raccolta differenziata e quant’altro, c’è ancora chi abbandona indistintamente rifiuti. Successo a Colleferro, dove il Sindaco, Pierluigi Sanna, ha sbottato sul suo profilo Facebook:

Il post del Primo Cittadino

“Chi pensa di abbandonare i rifiuti in zona Colle Bracchi o Sloi, (come è accaduto oggi) in maniera indisturbata, ha sbagliato di grosso.

Il lavoro di Minerva, della Polizia Locale, l’uso delle fototrappole comunali sono e saranno tutti utili a multare, multare, multare chi abbandona i rifiuti in questo modo.

Come fatto oggi!”