Forte pioggia e allerte meteo non hanno fatto partire alla grande questi 2021 che, purtroppo, vedrà altro maltempo. Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 8, 9 e 10 gennaio 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 8-9-10 gennaio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: grandi nubi e pioggia fino ad un massimo di quasi 4 mm. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1730m.

Sabato: tempo in netto peggioramento. Previsti temporali (non si esclude allerta meteo) con un livello di acqua che potrebbe raggiungere i 20 mm. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2552m.

Domenica: non sono previste grandi novità rispetto a sabato. Ancora maltempo con piogge che potrebbero arrivare fino ai 22,8 mm. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2508m.

Previsioni meteo 8-9-10 gennaio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: schiarite e nubi continue anche se non dovrebbe essere prevista pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1623m.

Sabato: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge con un massimo di 19mm di acqua. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2102m.

Domenica: prevista pioggia fino ad un massimo di quasi 13mm. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2271m.