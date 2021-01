Covid, l’Italia oggi e domani in zona gialla rafforzata. Ecco cosa significa

Oggi e domani, 7 e 8 gennaio, tutta Italia torna in zona gialla.

Italia in zona gialla rafforzata

Si parla di una zona gialla rafforzata: vige il divieto di spostamento fra le regioni, con le consuete eccezioni; è permesso muoversi all’interno della propria regione. Il coprifuoco è previsto sempre dalle 22 alle 5.

Bar e ristoranti potranno riaprire in questi due giorni a pranzo, fino alle 18. Dopo, potranno comunque effettuare l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 20, anche i centri commerciali.

Sabato 9 e domenica 10, l’Italia tornerà in zona arancione. Non sono permessi gli spostamenti da regione e da comune, tranne le consuete eccezioni anche per centri con meno di 5 mila abitanti (in un raggio di 30 chilometri), sempre con autocertificazione. I bar e i ristoranti potranno effettuare solo consegna a domicilio e l’asporto, fino alle 22. I negozi possono rimanere aperti; chiusi i centri commerciali.

Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio le restrizioni dipenderanno dalla divisione in fasce di colore. Saranno in ogni caso vietati gli spostamenti tra regioni, anche gialle. In generale per la seconda metà di gennaio si valuteranno i dati del contagio per le nuove misure.

I parametri di valutazione cambieranno in senso più restrittivo: per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio Rt di 1 (prima era 1,25) e per la zona rossa Rt a 1,25 e non più a 1,50.

