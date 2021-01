Artena, al via i tanto attesi lavori per la nuova tribuna allo Stadio Comunale

La tribuna del “Comunale” di Artena diventerà presto realtà. Sono infatti iniziati i lavori propedeutici all’allestimento del cantiere che si occuperà della realizzazione della nuova tribuna del campo sportivo. Le opere dureranno circa 4 mesi (132 giorni) per il costo complessivo di 616.906,56 euro. “Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale nella realizzazione delle opere pubbliche – commenta il vicesindaco Loris Talone – nonostante l’emergenza, in modo tale da poter attivare l’ennesimo cantiere.

Al via i tanto attesi lavori per la nuova tribuna al comunale di Artena

Questa operazione si aggiunge a quella già avviata alla scuola Ponte del Colle (uno dei cantieri finanziati dai 5.500.000,00 euro da parte del Ministero dell’Interno) con il rifacimento di importanti zone e la sistemazione di altre”.

Sotto la tribuna saranno realizzati gli spogliatoi, la sala stampa, la palestra, i locali medici e i depositi. “Creeremo un luogo bello, funzionale e moderno – ha proseguito il vicesindaco Talone. – Il campo sportivo, che ha visto la realizzazione del nuovo manto in erba pochi mesi fa, sarà completato dalla realizzazione della nuova tribuna che contribuirà a rendere il ‘Comunale’ un luogo importante dal punto di vista sociale. I tifosi (in foto con gli amministratori i rappresentati della ‘Legione Borghese’, tifo organizzato della Vis Artena in Serie D) avranno la possibilità di poter sostenere i propri beniamini senza dover emigrare in altri stadi. Siamo molto soddisfatti di questo progetto”.