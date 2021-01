Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è uscito il nuovo concorso per la Polizia di Stato che riguarda l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori. Di seguito le istruzioni per partecipare.

Bando Polizia di Stato 2021: come fare per partecipare?

Si tratta di un nuovo concorso pubblico per assumere ben 1000 allievi vice ispettori. La presentazione della domanda dovrà essere effettuate tramite procedura telematica sul sito ufficiale, nella sezione dedicata ai concorsi. Per accedere al portale, il candidato deve utilizzare uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con le relative credenziali (username e password);

Sistema di identificazione digitale “Entra con Cie” con l’impiego della Cie (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:

A. “Desktop”: si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software Cie”.

B. “Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia Nnf e dell’app “Cie Id” e con lo stesso si effettua la lettura della Cie.

C. “Desktop con smartphone” – si accede da pc e, per la lettura della Cie, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie Id”.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al concorso.